مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف دير ميماس وكفركلا والخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 11:02

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف دير ميماس وكفركلا والخيام

منذ 41 mins 9 August، 2024
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