العراق في 10 سنوات.. انخفاض المساحات الزراعية المسقية بمياه الأنهر 60%

استعرضت بلومبيرغ احصائيات عن كيفية تراجع المساحات الزراعية في العراق المروية بمياه الأنهر خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث بلغت في عام 2023 ادنى مستوى لها خلال العقد الماضي.

واستنادا الى ارقام وبيانات رسمية، فأن اعلى مساحة زرعها العراق مروية بالانهار خلال العقد الماضي كانت في عام 2014 وبلغت 16.2 الف كيلومتر مربع وهو ما يعادل اكثر من 6 ملايين دونم، واستمر الانحدار لادنى مستوى في 2019 حيث بلغ 6.8 الف كيلومتر مربع، ثم عادت المساحة لتقفز في 2020 ليكون هذا العام بالمرتبة الثانية بعد 2014، حيث بلغت المساحة المزروعة المروية بمياه الأنهار 15.1 الف كيلومتر مربع.

وجاءت هذه القفزة في 2020 بسبب كون عام 2019 عاما فيضانيا شهد تساقط الامطار بشكل كبير وامتلاء الخزين المائي لاعلى مستوى ثم عاد الانحدار التدريجي وصولا لادنى مستوى في 2023 والذي بلغت فيه المساحة المزروعة اعتمادا على مياه الأنهر 6.3 الف كيلومتر مربع وهو مايعادل 2.5 مليون دونم فقط.

بالمقابل بينما انخفضت المساحة المروية بالانهر، ارتفعت المساحة المزروعة المروية بالمياه الجوفية ولاسيما خلال العامين الماضيين حيث بدأ العراق يتجه نحو المياه الجوفية.

المصدر: وكالات