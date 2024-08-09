طيران الاحتلال يطلق النار تجاه منازل الفلسطينيين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 09:32

طيران الاحتلال يطلق النار تجاه منازل الفلسطينيين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 35 mins 9 August، 2024
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