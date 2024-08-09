جيش الاحتلال الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه زيكيم و عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 08:00

جيش الاحتلال الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه زيكيم و عسقلان

منذ 19 mins 9 August، 2024
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