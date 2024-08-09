الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 04:56

الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح

منذ 46 mins 9 August، 2024
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