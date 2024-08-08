الاعلام الفلسطيني: حركة نزوح كثيفة من خزاعة وعبسان شرق خانيونس نحو مناطقها الغربية بعد تهديدات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 8 2024 - 16:44

الاعلام الفلسطيني: حركة نزوح كثيفة من خزاعة وعبسان شرق خانيونس نحو مناطقها الغربية بعد تهديدات الاحتلال

منذ 1 ساعة 8 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة