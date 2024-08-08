22 ألف مظاهرة بأوروبا نصرة لغزة بعد 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي

شهدت الدول الأوروبية أكثر من 22 ألف و650 مظاهرة وفعالية مناصرة للشعب الفلسطيني على امتداد 10 أشهر من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد الزخم الشعبي المناهض لجرائم الاحتلال.

ورصد المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام “إيبال”، خروج أكثر من 22 ألفا و650 مظاهرة وفعالية، في 605 مدن تمتد على 20 دولة أوروبية، وذلك مع اكتمال عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل اليوم الخميس شهره الـ11.

ولليوم الـ307 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ39 ألف شهيد، وأكثر من 90 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وبحسب المرصد الأوروبي الفلسطيني للإعلام، فإنه “خلال عشرة أشهر من الزخم الجماهيري الحاشد دعما لقطاع غزة، تم رصد مئات الحالات لاعتداءات من طرف الشرطة وقوات الأمن في مدن أوروبية مختلفة، على المتظاهرين الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة العدل الدولية، وضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية، ما أثار استياء المشاركين والمؤسسات المنظمة للحراك، واعتبرته انحيازا ملحوظاً لصالح الاحتلال”.

وأضاف المرصد أن جرى توثيق “مشاركة طيف واسع من أبناء الجاليات العربية والإسلامية التي تعتبر ظهيرا وداعما للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية، إلى جانب المشاركة الأوروبية الواسعة من قبل ناشطين وإعلاميين وأعضاء برلمان وأكاديميين، جاؤوا بدافع الإنسانية التي قتلها الاحتلال خلال 10 أشهر من حربه المدمرة على القطاع المحاصر منذ 18 عاما”.

وفي ما يأتي خط بياني لإحصائيات المظاهرات وانتشارها في كبرى العواصم والمدن الأوروبية، وفقا لما تم توثيقه من المرصد الأوروبي الفلسطيني للإعلام:

◼ ألمانيا: أكثر من 3450 مظاهرة وفعالية في 103 مدن.

◼ إسبانيا: أكثر من 3200 مظاهرة وفعالية في 116 مدينة.

◼ إيطاليا: أكثر من 3000 مظاهرة وفعالية في 100 مدينة.

◼ فرنسا: أكثر من 2800 مظاهرة وفعالية في 100 مدينة.

◼ السويد: أكثر من 1500 مظاهرة وفعالية في 19 مدينة.

◼ الدنمارك: أكثر من 1500 مظاهرة وفعالية في 23 مدينة.

◼ هولندا: أكثر من 1450 مظاهرة وفعالية في 23 مدينة.

◼ بلجيكا: أكثر من 1325 مظاهرة وفعالية في 17 مدينة.

◼ إيرلندا: أكثر من 1200 مظاهرة وفعالية في 27 مدينة.

◼ سويسرا: أكثر من 900 مظاهرة وفعالية في 6 مدن.

◼ النمسا: أكثر من 800 مظاهرة وفعالية في 7 مدن.

◼ اليونان: أكثر من 320 مظاهرة وفعالية في 5 مدن.

◼ النرويج: أكثر من 300 مظاهرة وفعالية في 4 مدن.

◼ لوكسمبورغ: أكثر من 260 مظاهرة وفعالية في 3 مدن.

◼ بولندا: أكثر من 250 مظاهرة وفعالية في 5 مدن.

◼ البوسنة: أكثر من 150 مظاهرة وفعالية في 7 مدن.

◼ التشيك: أكثر من 70 مظاهرة وفعالية في مدينتين.

◼ رومانيا: أكثر من 65 مظاهرة وفعالية في مدينة واحدة.

◼ البرتغال: أكثر من 60 مظاهرة وفعالية في 4 مدن.

◼ مالطا: أكثر من 50 مظاهرة وفعالية في مدينة واحدة.

المصدر: مواقع