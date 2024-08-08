الإسعاف والطوارئ: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد وعدة إصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الصحابة في غزة ولايزال الحدث قائماً وطواقمنا في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 05:56

الإسعاف والطوارئ: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد وعدة إصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الصحابة في غزة ولايزال الحدث قائماً وطواقمنا في المكان

منذ 42 mins 8 August، 2024
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