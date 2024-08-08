الإسعاف والطوارئ: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد وعدة إصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الصحابة في غزة ولايزال الحدث قائماً وطواقمنا في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 8 2024 - 05:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية قصفت مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة صليات من صواريخ الكاتيوشا
مراسل المنار: استشهاد مواطنة في بلدة بني سهيلا ومواطن و6 إصابات وسط مدينة غزة ومواطن شرق مخيم جباليا جراء قصف صهيوني
الرئيس بزشكيان: اذا كانت اميركا ودول الغرب راغبة في منع الحرب عليها وقف مبيعات السلاح والدعم للكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: يتعين على اميركا والغرب ارغام الكيان على وقف الابادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف اطلاق النار
بزشكيان: اميركا والغرب يدعمون كياناً يقوم بالاعمال الاجرامية ويدعون الدول التي اصبحت هدفا لهكذا اجراءات الى ضبط النفس
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: تجويع المدنيين عمداً يشكل جريمة حرب
بوريل: نحث اسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وضمان وصول المساعدات الى قطاع غزة
الرئيس الأميركي جو بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترمب الانتخابات
الرئيس الأميركي جو بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترمب الانتخابات
الإسعاف والطوارئ: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد وعدة إصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الصحابة في غزة ولايزال الحدث قائماً وطواقمنا في المكان
منذ 42 mins
8 August، 2024
عاجل
غزة
قصف اسرائيلي
التعليقات
ذات صلة
انفجار عنيف يهز شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
منظمة المطبخ المركزي العالمي: استشهاد أحد زملائنا الفلسطينيين الليلة بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية
وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}