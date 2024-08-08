عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 07-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 12:40 استهداف موقع الراهب ‏بالقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة ‌‏13:45‌‎ استهداف موقع جل العلام ‏بالقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:50 استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

4- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في بلدتي ميفدون وجويا.

5- الساعة ‌‏19:05 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

6- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة ‏صليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا.

7- الساعة‎ 19:15 ‎استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ‏في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي