عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 07-08-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 12:40 استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:45 استهداف موقع جل العلام بالقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:50 استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
4- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كردٍ على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في بلدتي ميفدون وجويا.
5- الساعة 19:05 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
6- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة صليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا.
7- الساعة 19:15 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي