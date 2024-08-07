الاتحاد الأوروبي: تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (حول تجويع سكان غزة) يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 23:24

الاتحاد الأوروبي: تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (حول تجويع سكان غزة) يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية

منذ 11 mins 7 August، 2024
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