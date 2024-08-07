القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدمرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Contship Ono) في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

وفي بيان لها اكدت القوات المسلحة اليمنية أن ” استهدافُ السفينةِ جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة”.

وتابع البيان:”ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليجِ عدن وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله”.

واضاف:”ونفذتِ القواتُ البحريةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ المدمرةَ الأمريكيةَ “لابون” بعددٍ من الصواريخِ الباليستية، وجاءَ استهدافُ المدمرتينِ الأمريكيتينِ أثناءَ عبورِهما منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ باتجاهِ شمالِ البحرِ الأحمرِ في إطارِ تقديمِ الحمايةِ العسكريةِ الأمريكيةِ للعدوِّ الإسرائيلي”.

وتابع :”وكانَ من نتائجِ العملياتِ فشلُ المدمرتينِ في التصدي الكاملِ للصواريخِ والمسيراتِ ونجاحُ عددٍ من المسيراتِ والصواريخِ في تحقيقِ أهدافِها بفضل الله”.

وأضاف البيان:”تَعتبرُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ التحركاتِ العسكريةِ الأمريكيةِ في منطقةِ العملياتِ البحريةِ دعماً للعدوِّ الإسرائيليِّ تحركاتٍ معاديةً ولن تترددَ بعونِ اللهِ تعالى في استهدافِ تلكَ التحركاتِ وبكافةِ الوسائلِ المتاحة”.

وتابع :”تهيبُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بكافةِ شعوبِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ إلى الانتصارِ لفلسطينَ وغزةَ والشهيدِ القائدِ إسماعيل هنيّة، وذلك بالتحركِ العمليِّ لرفضِ التحركاتِ العسكريةِ الأمريكيةِ ورفضِ كلِّ أشكالِ الدعمِ للعدوِّ الإسرائيلي”.

وختم:”إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية