القوات المسلحة اليمنية: جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 21:38

القوات المسلحة اليمنية: جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

منذ 2 ساعة 7 August، 2024
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