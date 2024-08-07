المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 19:50

المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة

منذ 42 mins 7 August، 2024
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