“لقاء الاحزاب”: اختيار السنوار رسالة واضحة للعدو أن نهج المقاومة مستمر وبقوة

توجه “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الاربعاء إلى حركة حماس بالتهنئة والتبريك، بانتخاب القائد يحيى السنوار رئيساً جديدا لمكتبها السياسي، خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية.

ورأى اللقاء أن “ملء الفراغ في رئاسة حركة حماس بسرعة، لهو دليل على تماسك مؤسسات الحركة وقوتها، بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.

وأكد اللقاء أن “اختيار القائد يحيى السنوار خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية هو بحد ذاته رسالة واضحة للعدو، بأن نهج المقاومة مستمر وبقوة، وأنه الخيار الوحيد لاستعادة الأرض والمقدسات، والنضال لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

من جهة ثانية، أشاد اللقاء “بالخطاب الهام والمفصلي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الإحتفال التكريمي للشهيد القائد السيد فؤاد شكر، لا سيما أنه أكد على حتمية الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، لأنه حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية”، وأكد “الوقوف الكامل إلى جانب المقاومة الإسلامية وهي المؤتمنة على سيادته وعزته وكرامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام