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August 7 2024 - 16:00

إستئناف العمل بمصلحة تسجيل السيارات والآليات في عاليه

منذ 30 mins 7 August، 2024
مصلحة تسجيل السيارات
لبنان

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي في بيان له الاربعاء إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات – فرع عاليه.

وقال البيان “تنفيذا للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات – فرع عاليه، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى الفرع المذكور اعتباراً من يوم الجمعة ٩-٨-٢٠٢٤ لإنجاز معاملاتهم كافة”.

وتابع البيان “مع الإشارة الى استمرار العمل لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح فرع الأوزاعي في أقرب وقت ممكن”، واضاف “للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الالكتروني لهيئة ادارة السير tmo.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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