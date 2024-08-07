إستئناف العمل بمصلحة تسجيل السيارات والآليات في عاليه

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي في بيان له الاربعاء إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات – فرع عاليه.

وقال البيان “تنفيذا للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات – فرع عاليه، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى الفرع المذكور اعتباراً من يوم الجمعة ٩-٨-٢٠٢٤ لإنجاز معاملاتهم كافة”.

وتابع البيان “مع الإشارة الى استمرار العمل لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح فرع الأوزاعي في أقرب وقت ممكن”، واضاف “للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الالكتروني لهيئة ادارة السير tmo.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام