الشيخ الجعيد: انتخاب السنوار أكد فشل العدو الصهيوني بإخضاع حماس

هنأ المنسق العام لـ”جبهة العمل الإسلامي” الشيخ زهير الجعيد “قيادة حركة حماس باختيار الاخ يحيى السنوار لرئاسة مكتبها السياسي”.

وقال الشيخ الجعيد في حديث له الاربعاء “باسمي واسم إخواني في جبهة العمل الإسلامي في لبنان، نبارك لكم ونهنئكم على إجماعكم باختياركم السنوار رئيسا بالإجماع للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشامخة ، خلفا للشهيد إسماعيل هنية، والذي جاء تأكيدا على فشل العدو الصهيوني الذريع بتطويع وإخضاع حماس، ورسالة له ولمن خلفه أن المقاومة والتمسك بعلاقتها وشراكتها الكاملة مع كل مكونات محور المقاومة هو النهج الثابت لحركة حماس”.

وتابع الشيخ الجعيد “لقد وقع خياركم الصائب المدروس على خير خلف لخير سلف، فيحيى السنوار القائد المغوار وملهم المقاومين فخر الأمة وكرامتها، لذلك هو الأولى بالانتقام لهم وأن يحقق الله على يديه نصرا مبينا”، وتابع “بالتالي نبارك للأمة كلها هذا الاختيار الميمون المبارك، وأن انتخابه سيعطي دفعا معنويا ونفسيا وسياسيا وإعلاميا وعسكريا قويا لحماس وكل المقاومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام