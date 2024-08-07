هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 9 آلاف أسير في سجون الاحتلال يواجهون اجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة تهدد حياتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 15:58

هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 9 آلاف أسير في سجون الاحتلال يواجهون اجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة تهدد حياتهم

منذ 58 mins 7 August، 2024
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