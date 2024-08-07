مراسل المنار: استهداف موقع الراهب المعادي عند أطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 13:56

مراسل المنار: استهداف موقع الراهب المعادي عند أطراف بلدة عيتا الشعب

منذ 40 mins 7 August، 2024
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