مراسل المنار: استهداف موقع الراهب المعادي عند أطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 13:56
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مراسل المنار: استهداف موقع الراهب المعادي عند أطراف بلدة عيتا الشعب
منذ 40 mins
7 August، 2024
عاجل
عيتا الشعب
موقع الراهب
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