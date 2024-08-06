إيطاليا: دعوات لاستدعاء السفير الصهيوني واتخاذ اجراءات حول الابادة في غزة

طالبت حركة “خمس نجوم” الإيطالية المعارضة باستدعاء سفير كيان العدو الإسرائيلي لدى روما احتجاجا على تصريحات وزير مالية العدو يسرئيل سموتريش بأن “ترك مليوني شخص يموتون جوعا في غزة أمر مبرر وأخلاقي”، وأكدت الحركة أن “تصريحات سموتريش شاذة وتتبع خطوط إبادة جماعية”.

وقال رئيس مجموعة الحركة في مجلس النواب فرانشيسكو سيلفستري في حديث له الثلاثاء “لهذا السبب نطالب باستدعاء السفير الإسرائيلي حيث نريد أن نعرف ما هي الأدوات التي يتم استخدامها لحماية المدنيين الفلسطينيين”، وسأل “على الرغم من كل هذا ماذا تفعل الحكومة الإيطالية؟”، وتابع “تواصل دولتنا بيع الأسلحة لإسرائيل وترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما طلبنا عدة مرات”.

وتابع البرلماني الإيطالي المعارض “الحقيقة هي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يريد توسيع الحرب”، واضاف “كفى خطابة، نحن بحاجة إلى تنفيذ إجراءات دبلوماسية حقيقية لوقف الصراع في الشرق الأوسط”.

المصدر: روسيا اليوم