الصين تعلن عن طائرة مسيّرة “برمائية”

أعلنت الصين عن انتاجها طائرة بدون طيار هجينة، تنطلق من تحت الماء، وقادرة على الهبوط بشكل عمودي.

وقالت مصادر صينية “تم الكشف عن نوع جديد من الطائرات الهجينة، التي تنطلق من تحت الماء، ويمكنها الطيران في الجو، والغوص تحت الماء”.

ولفتت المصادر الى انه “يطلق على الطائرة الجديدة اسم (نيزها- سي دارت) وهي طائرة جوية هجينة، يمكن إطلاقها من تحت الماء، وهي ذات أجنحة ثابتة للإقلاع والهبوط العمودي، ويمكنها الهبوط على ذيلها”.

وأشارت المصادر الى ان “الطائرة تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا من الأرض والمياه، والتحليق في الجو مع قوة الرفع الناتجة عن الأجنحة، وعبور حدود الهواء والماء بسلاسة”، وأكدت انه “يتم تجهيز الغواصات بهذا النوع الجديد من الطائرات”.

المصدر: سبوتنيك