مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 14:34
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مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة حولا
منذ 19 mins
5 August، 2024
عاجل
بلدة حولا
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