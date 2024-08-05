مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2024 - 14:34

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة حولا

منذ 19 mins 5 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة