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August 1 2024 - 13:30

باقري كني: الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي

منذ 1 ساعة 1 August، 2024
Baqir Qeni
ثقافي وديني - صفحات منوعة

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، ان الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري على منصة X: “في التاريخ الذي ننظر إليه، همدان هي أول مركز حضاري في بلادنا”.

وأضاف: إن تسجيل “هكمتانه” – أحد أقدم مهود الحضارة الإيرانية الذي يزيد عمرها عن 3000 عام وملتقى العظماء مثل ابن سينا وبابا طاهر – باعتباره الأثر الإيراني الثامن والعشرون في قائمة التراث العالمي لليونسكو، هو دليل آخر على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على التاريخ والثقافة العريقة لإيران.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي، ووزارة الخارجية ترى نفسها ملزمة بالنهوض بهذا الأمر الهام بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي.

المصدر: وكالة مهر

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