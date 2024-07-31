أصيب صباح اليوم الأربعاء، مستوطن بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة “كريات اربع” في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن العملية وقعت على شارع 60 قرب مستوطنة “كريات أربع”.

وأشارت إلى أن المنفذين تمكنوا من الانسحاب.

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واقتحم جنود الاحتلال منزلاً يعود لعائلة العكر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب نابلس، كما اقتحمت بلدات جيوس وكفر جمال وصير، شرق قلقيلية. واندلعت النيران في أراضي بلدة عطارة شمال رام الله جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الثلاثاء 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني اللذين أشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة بلغت نحو 9870.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير، مريد دحادحه، في بلدة عطارة شمال رام الله.