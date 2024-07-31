أسوشيتد برس عن الشرطة الهندية: مصرع 151 شخصا جراء انهيارات أرضية جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2024 - 05:24

أسوشيتد برس عن الشرطة الهندية: مصرع 151 شخصا جراء انهيارات أرضية جنوبي البلاد

منذ 10 mins 31 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة