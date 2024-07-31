دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 31-07-2024، وفقًا للآتي:

1- تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

2- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

3- استهداف موقع جل العلام بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

4- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها واصابت اهدافها بدقة ‏واوقعتهم بين قتيل وجريح، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

5- استهداف نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي لحماية ‏مستعمرة كفريوفال وأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كردٍ على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة كفرمان الجنوبية.

6- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

7- الساعة 17:30 استهداف ‏تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة افيفيم بالأسلحة المناسبة.

8- الساعة 18:20 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 18:20 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

10- الساعة 18:35 استهداف موقع بياض ‏بليدا بالأسلحة المناسبة، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

11- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى الى اصابات مدنية.

المصدر: الاعلام الحربي