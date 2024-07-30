اعلام العدو: بلديات في “غوش دان” ووسط “إسرائيل” تعلن عن فتح الملاجئ خشية رد حزب الله على عملية الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 21:46

اعلام العدو: بلديات في “غوش دان” ووسط “إسرائيل” تعلن عن فتح الملاجئ خشية رد حزب الله على عملية الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 9 mins 30 July، 2024
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