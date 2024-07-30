أجرى علماء عملية زرع ناجحة لقلب ميكانيكي بالكامل مصنوع من التيتانيوم على تعليق مغناطيسي.

وأوضح علماء من معهد تكساس للقلب ، بدعم من زملاء من شركة “BiVACOR”، أن القلب الميكانيكي عبارة عن مضخة دوارة مكونة من غرفتين مصنوعة من التيتانيوم مع جزء متحرك واحد، وأشاروا إلى أن مضخة التيتانيوم، التي تسمى TAH(القلب الاصطناعي الكلي)، تتميز بقدرتها على إعادة إنتاج وظائف كلا البطينين في القلب بدقة، مما يؤدي إلى ضغط الدم بفضل دوار يعمل على مبدأ مغناطيسي.

وأكد العلماء أن القلب الاصطناعي قادر على توفير 12 لترًا من تدفق الدم في الدقيقة، وهو ما يكفي للسماح للرجل البالغ أن يعيش أسلوب حياة نشط، بما في ذلك الرياضة، وأوضحوا أن الاستخدام المؤقت للعضو الميكانيكي يتم توفيره حتى يخضع المريض لعملية زرع قلب بيولوجي، بحسب مجلة “cosmosmagazine” العلمية.

ويطلق الباحثون على القلب الميكانيكي اسم “جسر للزراعة” للمرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد (أحادي البطين أو ثنائي البطين)، ويعتزم العلماء مواصلة البحث من خلال إجراء عملية زرع تجريبية على أربعة متطوعين آخرين.

المصدر: سبوتنيك