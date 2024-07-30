قال المتحدث بإسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن “القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل قاطع، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.

وأوضح لورانس، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، “يُمنع منعاً باتاً مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية”، لافتا أن إسرائيل لديها فشل “موثق” في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وأشار إلى أنه “من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل”.

وتتعمد قوات الاحتلال تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة، ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، إضافة لمنع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.

المصدر: وكالات