أفادت الشرطة البريطانية عن مقتل طفلين، واصابة تسعة أشخاص آخرين بينهم ستة أطفال وبالغان في حالة حرجة، كحصيلة جديدة لهجوم بسكين في ساوثبورت في شمال إنكلترا، امس الاثنين.

وقالت الشرطة للصحافيين إنها أوقفت شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم في ساوثبورت قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا.

وقالت سيرينا كينيدي مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إنه لا يجري التعامل في الوقت الحالي مع الهجوم على أنه “إرهابي”.

وكانت الشرطة ميرسيسايد، أفادت أنها تلقت بلاغا بحلول الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، بوجود حادثة طعن في شارع “هارت”. وأشارت الى أن الاعتداء أسفر عن إصابات عدة، فيما أوقفت الشرطة مشتبها به في تنفيذ الطعن، وضبطت سكينا في موقع الحادث.

وحذرت الشرطة المواطنين من الاقتراب من شارع “هارت” وذلك “بالرغم من عدم وجود تهديد تجاه السكان”.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف في شمال غرب بريطانيا، في بيان، من أنها تلقت أكثر من بلاغ حول وجود اعتداء طعن، واوضحت أن فرقها عالجت 8 أشخاص أصيبوا جراء الاعتداء، حيث نقلوا إلى المشافي المجاورة.

وكانت حصيلة أولية، أفادت عن اصابة 8 أشخاص على الأقل، الاثنين، في حادثة طعن بسكين وقعت بمنطقة ساوثبورت شمال غرب بريطانيا.

المصدر: وكالات