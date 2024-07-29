تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، مكبدة اياه المزيد من الخسائر في العتاد والأرواح.

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب الشهيد عزالدين القسام، أنها استهدفت غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم. وعرض الاعلام العسكري مشاهد من فصف قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” ومنطقة جحر الديك بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

كما دكت القسام قوات العدو المتوغلة في محيط مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون. وعرض الاعلام العسكري للكتائب مشاهد لقنص جندي صهيوني في محور التوغل بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

سرايا القدس تخوض مواجهات مع العدو في محاور خانيوس

وخاض مجاهدو سرايا القدس مواجهات مع قواتن العدو المتوغلة في محاور خانيونس، وتمكنوا من قنص جندي صهيوني في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

وقصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين شمال شرق مدينة خانيونس، وفي محيط مسجد الظلال شرق المدينة، ومقر قيادة عمليات جيش العدو الصهيوني المتوغل في منطقة الزنة شرق خانيونس.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وتمكنت من قنص جندي صهيوني في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وعرض الاعلام العسكري للسرايا مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني ودك حشود العدو المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

المصدر: الاعلام العسكري