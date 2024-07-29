الخارجية التركية: كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 02:54
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المقاومة الاسلامية: استهداف تموضع لقوات العدو ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ومحيطها وتحقيق اصابات دقيقة
الخارجية التركية: كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية
منذ 2 ساعة
29 July، 2024
عاجل
الخارجية التركية
تركيا
غزة
كيان العدو
نتنياهو
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