أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط ، في بيان، أنه “عطفا على البيان السابق حول تعديل مواعيد بعض الرحلات القادمة الى بيروت في28/29 تموز 2024 لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج، تعلن الشركة أيضا عن تعديل بعض رحلاتها من والى بيروت ليوم 29 تموز 2024.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنه تقرَّر إرجاء إقلاع ست رحلات من لندن وكوبنهاغن، وأربع مدن أخرى بالشرق الأوسط، مساء اليوم، على أن تقلع، صباح يوم غد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد الحوت، إن تغيير توقيتات وصول الرحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي جاء نتيجة “مخاطر تأمين”.

وأوضح الحوت أن الشركة لا تخشى من استهداف المطار، وأنه ليس لديها معلومات تشير إلى ذلك الاحتمال، مؤكداً أن الشركة لم تكن لتُبقي على أي رحلات في حال وجود مخاطر.

المصدر: الوكالة الوطنية