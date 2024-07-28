نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عمليات عدة ضد قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة. وأفادت كتائب الشهيد عزالدين القسام في بيانات منفصلة، بأن مجاهديها أوقعوا عدداً من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

وخاض مجاهدو القسام معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، بسب ما أعلنت الكتائب في بيان عسكري.

وأوضحت القسام أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية راجلة بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح، في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وفي المنطقة نفسها، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) بقذيفة “الياسين 105”.

واستهدفت القسام بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى، غرف قيادة العدو في محور “نتساريم”، وذلك أكثر من مرة. كما دكت بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، أكثر من مرة.

وعرض الاعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد من تصدي مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.

ودكت كتائب القسام القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون. كما تمكنت القسام من استهداف قوة هندسة صهيونية راجلة بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

سرايا القدس تقصف “سديروت” ومستوطنات الغلاف برشقات صاروخية

وبدورها، قصفت سرايا القدس كيبوتس وموقع “ناحل عوز” العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل، كما قصفت أيضاً بالصواريخ “سيديروت” ومغتصبات في غلاف غزة. وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من قصف المغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقة صاروخية.

واستهدفت السرايا بقذائف الهاون وصواريخ (107) جنود وآليات العدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” بمحور “نتساريم”.

وفي منطقة الزنة في محور التقدم شرق خانيونس، استهدفت السرايا الرافعة العسكرية الصهيونية ومحيطها بوابل من قذائف الهاون الثقيل، وأكد مجاهدوها هبوط طائرة مروحية صهيونية في المكان لإجلاء الجنود القتلى والمصابين بعد احتراق الرافعة ومحيطها.

وفي بيان آخر، أفاد الاعلام العسكري للسرايا، بأن المجاهدين استهدفوا طائرة مروحية صهيونية بصليات من الرصاص من سلاح رشاش خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة بمحور التقدم شرق خانيونس.

هذا، وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مقبرة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس. كما قصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط صالة “ريم” جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

كما قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الصهيوني بالقرب من مسجد البراء في حي تل الهوا بمدينة غزة.

المصدر: الاعلام العسكري