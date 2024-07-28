سرايا القدس: قصفنا كيبوتس وموقع “ناحل عوز” العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 14:54
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الخارجية السورية: اقترف الاحتلال "الإسرائيلي" أمس جريمة بشعة في مجدل شمس
سرايا القدس: قصفنا كيبوتس وموقع “ناحل عوز” العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل
منذ 42 mins
28 July، 2024
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سرايا القدس
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