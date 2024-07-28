أكّد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، “الاستمرار على درب الشهداء وخدمة الشعب الإيراني بناء على تعليمات الدين الإسلامي وإرشادات الامام السيد علي الخامنئي”.

وفي كلمة له خلال مراسم تنصيبه رئيساً بحضور الامام السيد علي الخامنئي ولفيف من الشخصيات السياسية والعسكرية والدبوماسية، قال بزشكيان إنّ “‫نظام الجمهورية الإسلاميّة يرسم مستقبلًا لإيران فيكون لها مكانة كبيرة في المنطقة ‫وتتمتع بهوية إسلامية وثورية وتكون ملهمة للمنطقة والعالم، كما سيكون لديها علاقات بناءة مع دول العالم”.

‫ولفت بزشكيان إلى أنّ “إيران قادرة على إنتاج العلم ‫وتستثمر في الموارد الإنسانية بشكل جيد ‫وتتمتع بالقدرات الدفاعية والردعية، ويجب أن نصل إلى المرتبة الأولى في المجال الاقتصادي ‫ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الثورة الرقمية في العالم ‫وأيضًا أن نرفع من مستوى المتوسط الدخلي ‫لكل مواطن إيراني ‫وأن نثبت ونعزز مكانتنا في العالم الإسلامي ‫وأن نركز على الديمقراطية الإسلامية ‫ويجب أن تكون كافة الخطوات التي نتخذها ‫مبنية على الدين الإسلامي وإرشادات مفجر الثورة الإسلاميّة”.

وشدد بزشكيان على أنّه “إذا ‫التزمنا بتنفيذ السياسات العامة والإرشادات التي حددها قائد الثورة الإسلاميّة ‫بكل تأكيد إيران ستصل إلى مراتب عُليا، كما أنّ الوحدة والوئام بإمكانهما أن يوصلانا إلى المكان المطلوب”.

كما نوّه الرئيس الإيراني الجديد إلى “أهمية الإنصاف، وأنا هنا أتعهد أمام قائد الثروة الإسلاميّة ‫بأننا لن نسلك طريقًا إلا طريق العدالة والإنصاف في خدمة الشعب الإيراني، ‫وأن نخدم هذا الشعب بكل ما أوتينا من قوة، ‫وأن نسلك طريق الشهداء الذين خدموا هذا الشعب، ‫وأن نواصل هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا ‫لنحقق العزة لبلادنا ولشعبنا”.

وفي ختام كلمته، شكر بزشكيان “مجلس الصيانة الدستور والرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر ‫ووزير الداخلية أحمد وحيدي على دورهم الفعال في نجاح عملية التصويت وإجراء الانتخابات الإيرانية”. كما جدّد الشكر “لكافة طوائف الشعب الإيراني والذين ساهموا في نجاح هذه الانتخابات ‫ورفعوا من مكانة النظام الإسلامي في إيران”.

المصدر: وكالات