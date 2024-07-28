مصادر فلسطينية: الطيران الحربي المعادي يدمر مسجد أم حبيبة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 08:44

مصادر فلسطينية: الطيران الحربي المعادي يدمر مسجد أم حبيبة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس في قطاع غزة

منذ 33 mins 28 July، 2024
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