اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في لهفوت هبشان في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 20:40

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في لهفوت هبشان في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 2 ساعة 27 July، 2024
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