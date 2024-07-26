تعطلت حركة القطارات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل اطلاق دورة الالعاب الاولمبية ما ادى الى حالة ارباك كبيرة وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عما حصل، حيث إستيقظ الفرنسيون على خبر صادم حيث اعلنت شركة ُسكك ِالحديد الفرنسية ُ(إس إن سي إف) ُعن توقف ِرحلاِتها بإلغاء ِوتحويل ِمسار ِالرحلات ِمن وإلى باريس،ما أثار َإستياء َأكثر َمن 800 ألف مسافر ٍفي محطات ِالقطار داخل َالعاصمة الفرنسية .

الشركة ُالفرنسية أعلنت عن تعرض ِخطوط الِقطارات السريعة لأعمال ٍتخريبية قبل َساعات من بدء مراسم ِافتتاح ِدورة ِالألعاب ِالأولمبية في باريس 2024.

وقال مصدر ٌمطلع ٌللصحافة ِالفرنسية إ” أعمال َالتخريب ِطالت الكابلات ِالمشغلة َلخطوط ِالقطارات عالية السرعة ِوهي تعرضت للإحراق”.

وأضافت شركة سكك الحديد الفرنسية أن” الاضطرابات ِفي حركة القطارات ِعالية ِالسرعة قد تستمرُ طوال َعطلة ِنهاية ِالأسبوع على الأقل”.

من جهته قال وزير ُالنقل الفرنسي إن”لما وصفه بالعمل ِالتخريبي ِالفاضحِ، تداعيات ٍوعواقبَ وخيمةً للغاية ِعلى حركة ِسكك الحديدي حيث يتجه ُقطار ٌواحد ٌمن اثنين إلى شمال ِوشرق ِالبلاد، وقطار واحد ٌمن أربعة ٍباتجاه جنوب ِغرب ِالبلاد، ما يؤثر ُعلى تنقل ِالفرنسيين والسياح ِالأجانب الذين جاؤوا إلى فرنسا لحضور ِالألعاب ِالاولمبية” .

وأعلنت الشرطة ُالفرنسية أنه تحسبا لأي تهديد ٍأمني، تم نشر ُ خمسة واربعين الف ضابطٍ وشرطي، إضافة إلى ثمانية عشر ألف جندي وإغلاق ِالمجال ِالجوي ِبالكامل حول َباريس، من الساعة السادسة ِوالنصف ِمساء ًحتى إنتهاء ِحفل إفتتاح ِألالعاب ِالأولومبية.

هذا وأعلنت الحكومة ُالفرنسية ُأن تكلفة ِالألعاب ِالأولمبية ِوصلت إلى 8.7 مليار دولار ومع تضرر حركة ِالقطارات سوف ترتفع هذه الكلفة ِما سيؤثر ُعلى الجدوى الإقتصاديةِ من إستضافة ِالألعاب الأولومبية وفق الحكومة الفرنسية..

المصدر: مواقع