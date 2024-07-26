اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وأطراف مخيمها، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا” بأن” قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية اقتحمت المدينة من العديد من المحاور، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش واعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة في العديد من الأحياء، أطلق خلالها الجنود الرصاص والقنابل الصوتية والغازية”.

وأشارت المصادر إلى أن” أطراف المدينة شهدت حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية حلّقت في سماء المدينة والمخيم، بينما انتشر عدد من القناصة على أسطح عدة بنايات”.

وتخلل عمليات الاقتحام الاسرائيلية الاعتداء على مواطنين واحتجازهم وتحطيم محتويات منازل وواجهات متاجر، منها تحطيم وتكسير مكتبة الشيخ ثائر علاونة.

وتحدث مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان، عرف منهم، بحسب المصادر، المواطن محمود أبو الفهد، وانس قعقور، من واد عز الدين، ومحمود جرار، من جبل أبو ظهير.

المصدر: وفا