مدفعية الاحتلال تجدد استهدافها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 12:30

مدفعية الاحتلال تجدد استهدافها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 33 mins 26 July، 2024
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