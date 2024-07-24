تتصدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لقوات العدو المتوغلة في منطقة خانيوس، وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام عن سلسلة من العمليات في المنطقة.

وأعلنت القسام في بلاغات عسكرية منفصلة، أن مجاهديها دمروا ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ”، واشتعال النيران فيها وسط بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. وفي المنطقة نفسها، دمرت القسام دبابة “ميركفاه” صهيونية، بعد استهدافها بعبوة “شواظ”، كما استهدفت دبابة بقذيفة “الياسين 105”.

وبعد عودتهم من عقدهم القتالية، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف دبابة “ميركفاه 4” وجرافة “D9” صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” والاشتباك مع قوة راجلة بالقرب منهما وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مسجد العودة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أبلغ مجاهدو القسام عن تفجير منزل فخخ مسبقًا بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس تقصف بقذائف الهاون والصواريخ خط إمداد العدو في محور “نتساريم”

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من دك مجاهديها بقذائف الهاون والصواريخ قوات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السرايا أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم”. كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو في محور التقدم شمال شرق خانيونس.

وقصفت ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل. ووزع الاعلام العسكري للألوية مشاهد من العملية.

هذا، واستهدفت كتائب المجاهدين، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى موقع قيادة فرقة غزة التابع للعدو الصهيوني “ريعيم” برشقة صاروخية.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وأدت العمليات المتواصلة منذ 292 يوماً، وتصدي المقاومة البطولي، إلى مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 16 جندياً خلال الساعات الماضية

وأعلن جيش الاحتلال مساء الأربعاء، عن إصابة جنديين إسرائيليين بجراح خطيرة خلال معارك وقعت جنوب قطاع غزة. وقال بيان جيش الاحتلال أن أحد الجنود من وحدة المظليين أصيب اليوم بجراح خطيرة، كما وأصيب أمس جندي آخر من كتيبة روتيم لواء جفعاتي خلال المعارك مع المقاومة في غزة.

يشار الى أن جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، إصابة 14 ضابطًا وجنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر جيش الاحتلال إن الضباط والجنود أصيبوا في معارك مع المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الحدود الفلسطينية الشمالية المحتلة.

ووفقاً لما اعترف به جيش الاحتلال فقد أصيب منذ بداية الحرب على غزة ٤٢١٧ جنديا وضابطاً بينهم 2148 جندياً منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول حين بدأت المعارك البرية في القطاع.

وطبقاً للمعطيات فإن 683 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

المصدر: الاعلام العسكري