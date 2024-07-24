صادرات إيران غير النفطية تبلغ 17.5 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر من العالم الايراني الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2024 - 11:24

صادرات إيران غير النفطية تبلغ 17.5 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر من العالم الايراني الجاري

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
Iran Exports 24
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلن مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن الصادرات الإيرانية غير النفطية بلغت 17.5 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر من العالم الايراني الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار مدير عام الجمارك الإيرانية في تصريح له إلى إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد خلال الـ4 أشهر من العام الجاري، وقال: إن حجم التجارة الخارجية للبلاد بدون النفط (إجمالي التصدير والاستيراد) بلغ 36 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وأضاف رضواني فر: تم تحقيق 17.5 مليار دولار صادرات غير نفطية و18.5 مليار دولار واردات من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر الأربعة من العام الجاري.

وذكر أن حجم الصادرات غير النفطية ارتفع بنسبة 8 بالمئة خلال هذه الفترة وانخفضت الواردات بنسبة 6 بالمئة خلال نفس الفترة.

المصدر: وكالة مهر

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة