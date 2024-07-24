دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 23-07-2024، وفقًا للآتي:
1- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
2- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق، كردٍ على إعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً في بلدة شيحين.
3- استهداف موقع المرج بصاروخ بركان واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
4- استهداف ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” بقذائف المدفعية الثقيلة واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
5- استهداف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال مئذنة مسجد طلوسة.
6- الساعة 18:45 استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.
7- الساعة 19:40 استهداف رادار كشف الأفراد في موقع بركة ريشا بالصواريخ الموجهة واصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميره.
8- الساعة 22:13 استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي