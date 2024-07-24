دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 23-07-2024، وفقًا للآتي:

1- شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم ‏إصابات مؤكدة، كردٍ على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

2- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق، كردٍ على ‌‌‌‏‌‌‏إعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً في بلدة شيحين.

3- استهداف موقع المرج بصاروخ بركان واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

4- استهداف ‏ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” بقذائف المدفعية الثقيلة ‏واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

5- استهداف مستعمرة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال مئذنة ‏مسجد طلوسة.

6- الساعة 18:45 استهداف تحرك لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابته إصابة ‏مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.‏

7- الساعة 19:40 استهداف رادار كشف الأفراد في موقع ‏بركة ريشا بالصواريخ الموجهة واصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميره.

8- الساعة 22:13 استهداف مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي