وزع الإعلام الحربي لدى القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لإطلاق الطائرة “يافا” التي استهدفت هدفا مهما للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض من مواصفاتها.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق المسيرة يافا من الأراضي اليمنية وبجوارها العلمين اليمني والمفلسطيني. وتضمنت المشاهد لقطات للمُسيرة يافا في معرض خاص أقيم للطائرة، وقد رسم على رأسها الحربي خارطة فلسطين وعلم فلسطين.

وأوضح سلاح الجو المسير أن طائرة “يافا” هي طائرة شبحية لديها القدرة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية، بعيدة المدى ومتعددة المهام، وتحمل راس حربي شديد الانفجار.

وفجر الجمعة 19 يوليو الجاري، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً قصفت أحد الأهداف المهمة في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على مجازرِ العدوانِ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في غزة،

وأوضحت القوات المسلحة في البيان متلفز أن العملية نفذت بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها “يافا” قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

وأعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ “منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتنا وإننا سنقومُ بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق”.

وأوضحت امتلاكَها بنكاً للأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ منها الأهدافُ العسكريةُ والأمنيةُ الحساسةُ وستمضي في ضربِ تلك الأهدافِ رداً على مجازرِ العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وجددت التأكيد على أن عملياتها مستمرة في إسنادِ المجاهدينَ الأبطالِ في غزةَ والذينَ يدافعونَ عنِ أمتنا العربيةِ والإسلاميةِ بكلِّ شعوبِها ودولِها وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني