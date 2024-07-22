دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 21-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون وأصابت عدداً منهم بِجراح.

2- الساعة 13:24 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:08 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

4- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو ‌‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‌‏قتيل جريح، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا.

5- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا.

6- استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، كردٍ على ‌‌‏اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب.

المصدر: الاعلام الحربي