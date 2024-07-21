السيد الحوثي: نحن سعداء جدًا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو “الإسرائيلي” وكذلك الأميركي لأن سياستهما كانت مقاتلتنا عبر العملاء – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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July 21 2024 - 18:02

السيد الحوثي: نحن سعداء جدًا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو “الإسرائيلي” وكذلك الأميركي لأن سياستهما كانت مقاتلتنا عبر العملاء

منذ 1 ساعة 21 July، 2024
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