السيد الحوثي: استهداف بلدنا من السعودي بإشراف أميركي وإسهام أميركي لم يتوقف وشعبنا لم يغير خياره ولا قراره ولا تمسكه بالقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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السيد الحوثي: استهداف بلدنا من السعودي بإشراف أميركي وإسهام أميركي لم يتوقف وشعبنا لم يغير خياره ولا قراره ولا تمسكه بالقضية الفلسطينية
منذ 1 ساعة
21 July، 2024
عاجل
السيد الحوثي
اليمن
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