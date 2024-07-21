إعلام العدو: سقوط صواريخ في “كيبوتس دفنه” في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 14:28

إعلام العدو: سقوط صواريخ في “كيبوتس دفنه” في إصبع الجليل

منذ 2 ساعة 21 July، 2024
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