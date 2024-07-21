أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية استهدفت أهدافًا مهمّة في “أم الرشراش” (إيلات) بعدد من الصواريخ.

وفي بيان تلاه ، أشار سريع إلى أنّ الاستهداف نُفّد بعدد من الصواريخ الباليستية، لافتًا إلى “العملية حقّقت أهدافها بنجاح”.

كما نفذت القوات البحرية وسلاح الجوِّ المسيّر والقوّة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة (بومبا) الأميركية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيّرة، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكلٍ مباشر.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه وردًا على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ الإسرائيليِّ على بلدِنا

نفذتِ القوّةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافًا مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

في ما نفذتْ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوّةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأميركيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ حقَّها الكاملَ في الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ ضدَّ العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ وكذلك ضدَّ العدوان الإسرائيليِّ وأنَّ هذا العدوانَ لن يثنيَ اليمنَ العظيمَ عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ المحدّدةِ سابقًا ضدَّ السفنِ “الإسرائيلية”ِ والأميركيةِ والبريطانيةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ لن تتوقفَ إلا عندما يتوقفَ العدوانُ ويرفعُ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزّة.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن الرد على العدوان “الإسرائيلي” على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرًا وعظيمًا بإذن الله.

اللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حرًا عزيزًا مستقلًا

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 15 محرم 1446للهجرة

الموافق للـ 21 يوليو 2024م

المصدر: قناة المنار + قناة المسيرة