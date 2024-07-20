شدد “تجمع علماء جبل عامل” في بيان، على أن “العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن العزيز، لن يثني اليمن قيادة وشعبا عن دعمهم المشروع للأخوة في فلسطين وغزة، ودفاعهم عن المظلومين هناك، وليس غريبا على اليمن هذا الموقف المشرف والشجاع والذي ينسجم مع أخلاقهم وقيمهم الإسلامية”.

وأكد التجمع أنه ومن خلال معرفته العميقة باليمن وقيادته الشجاعة والحكيمة أن “هذا العدوان لن يمر دون عقاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين، ونتوجه للقيادة اليمنية بخالص المواساة والدعاء للشهداء بالرحمة وعلو الدرجات، وللجرحى الشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام